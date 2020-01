Politano-Napoli domani a Villa Stuart per le visite: Ecco le cifre

Visite mediche domani mattina a Villa Stuart e poi per Politano arriverà l’annuncio ufficiale. Tutto fatto per l’esterno interista che firmerà fino al 2024, ingaggio da 2 milioni a stagione più bonus: vestirà la maglia azzurra numero 21. Accordo definito tra i due club, prestito a 3 milioni con diritto di riscatto a 19 più due di bonus: un’operazione complessiva da 25 milioni.

Nel discorso non rientra Llorente, una delle possibilità nella trattativa era rappresentata dal prestito dell’attaccante spagnolo. Resta quindi l’ex attaccante del Tottenham a meno di qualche operazione che possa scattare in quest’ultima settimana di mercato. E se dovesse sbloccarsi qualche trattativa in tal senso il club azzurro punterebbe su un altro attaccante, il ds Giuntoli ha già sondato sia il mercato di serie A che quello estero per piazzare un eventuale altro colpo per il reparto offensivo. Sondaggi effettuati nei giorni scorsi per Petagna, Lasagna, Caputo, tre attaccanti però ritenuti in questa fase incedibili e per Schick e Mateta ma senza affondi. Da verificare movimenti di questi ultimi giorni di mercato il ds azzurro sta attento a monitorare tutte le situazioni.