Liga: Real da solo in vetta grazie al’incornata di Nacho

Domenica 26 gennaio ore 12:00

Atletico Madrid-Leganés 0-0

Ore 14:00

Celta Vigo-Eibar 0-0

Ore 16:00

Getafe-Betis 1-0 Angel (G) 87′

Ore 18:30

Real Sociedad-Mallorca 3-0 Isak (R) 46′, Gamez (R) aut. 58′, Portu (R) 82′

Ore 21:00

Valldolid-Real Madrid 0-1 Nacho (R) 78′

Atletico Madrid-Leganés. La prima occasione arriva all’11’ col tentativo dal limite di Braithwaite respinto dallo strepitoso intervento di Oblak, al 24′ Correa aggancia in area e calcia sopra la traversa id un soffio. Nel finale di tempo Morata cerca il vantaggio con un destro a giro sul quale Cuellar si supera in volo chiudendo i primi 45 minuti sullo 0-0. Nella seconda frazione Joao Felix si libera al tiro ma Cuellar in tuffo evita guai seri, al 75′ Vitolo supera in diretto marcatore e incrocia mancando il bersaglio di pochissimo. Nel finale nessuna delle due squadre sblocca il punteggio così al triplice fischio la sfida si chiude a reti bianche.

Celta Vigo-Eibar. Già al 6′ Enrich anticipa tutti in area di testa cercando l’angolino ma Blanco in volo respinge con la punta delle dita, col passare dei minuti il Celta cerca il vantaggio e al 25′ Iago Aspas calcia col mancino a lato di un soffio. Nel finale di tempo Santi Mina riceve palla dal limite mancando il bersaglio di pochissimo così si va a riposo sullo 0-0. Nella seconda frazione ancora Aspas pericoloso con un tiro a giro sul quale Dmitrovic si supera in volo, nel finale di gara Rafinha cerca il goal-vittoria dai 20 metri ma il suo tiro sfiora la traversa chiudendo la contesa sullo 0-0.

Getafe-Betis. Il primo brivido dell’incontro arriva all’8′ col tiro dal limite di Fekir largo di pochissimo, al 19′ Loren Moròn si presenta in area e a botta sicura colpisce il palo. Nel finale di tempo Damian Suarez da fuori area cerca il tiro a giro ma Robles con un intervento provvidenziale respinge chiudendo i primi 45 minuti sullo 0-0. Nella ripresa Joaquin cerca il goal direttamente su punizione ma il pallone termina a lato, al 66′ Dakonam cerca il tiro di potenza dalla media distanza ma il pallone sorvola la traversa. Nel finale Angel sblocca il punteggio con un diagonale che si insacca sotto al sette per il definitivo 1-0 che chiude la sfida.

Real Sociedad-Mallorca. La prima occasione arriva al 9′ col missile di Agbenyenu dal limite ma Remiro in volo si dimostra provvidenziale, al 26′ ancora Agbenyenu ci riprova dai 20 metri con un tiro a giro a lato non di molto. Nel finale id tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nei secondi 45 minuti Alexander Isak realizza l’1-0 con un tiro micidiale dopo essere partito in contropiede in campo aperto, al 58′ Francisco Gamez trafigge il proprio portiere nel tentativo id liberare l’area per il 2-0 della Real Sociedad. Nel finale arriva il tris azulblanco col siluro di Portu che chiude la sfida sul definitivo 3-0.

Valldolid-Real Madrid. La prima occasione arriva al 12′ con la rete di Casemiro, ma il direttore id gara annulla su segnalazione del VAR. Al 25′ Toni Kroos cerca gloria personale ma il tiro a giro del tedesco si spegne sul fondo. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo ancora fermi sullo 0-0. Nella ripresa Rodrygo cerca il tiro dal limite ma Masip in volo sventa la minaccia, le merengues continuano ad attaccare e al 78′ Toni Kroos crossa da corner per la testa di Nacho che insacca per l’1-0 madridista. Nel finale non arriva la replica del Valladolid così il Real conquista la vittoria e si porta da solo al comando della classifica.

Classifica

Real Madrid 46-Barcellona 43-Siviglia 38-Getafe 36-Atletico Madrid 36-Real Sociedad 34-Valencia 34-Villarreal 31-Athletic Bilbao 31-Osasuna 28-Granada 27-Betis 27-Levante 26-Alavés 23-Eibar 23-Valladolid 22-Mallorca 18-Celta Vigo 17-Leganés 15-Espanyol 15