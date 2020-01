Serie B: Il Frosinone sbanca il Del Duca scalando posizioni

Domenica 26 gennaio ore 21:00

Ascoli-Frosinone 0-1 Citro (F) 54′

ASCOLI (4-4-2): Leali, Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin (Matos 90′), Picciocchi (Petrucci 63′), Troiano, Cavion, Brlek (Beretta 72′), Scamacca, Morosini. A disposizione: Lanni, Maurizii, De Alcantara, Ferigra, Valentini, Pinto, Petrucci, Scorza, Matos, Beretta, Di Francesco, Covic. Allenatore: Zanetti.

FROSINONE (3-5-2): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Capuano Rodhen, Tabanelli, Maiello (Gori 83′), Salvi, Beghetto (D’Elia 51′), Citro (Haas 86′), Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Bastianello, D’Elia, Krajnc, Zampano, Szyminski, Vitale, Gori, Tribuzzi, Haas, Matarese. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Volpi.

Ammoniti: Troiano (A) 20′, Rodhen (F) 29′, Cavion (A) 68′, Brosco (A) 78′, Bardi (F) 87′

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 12′ col tiro al volo di Morosini alto di un soffio, i ritmi non sono altissimi e al 25′ Scamacca serve in profondità Morosini che di prima intenzione non riesce a sbloccare il punteggio. Al 35′ ancora Scamacca pericoloso con un missile ma Ariaudo si oppone col corpo salvando i suoi, passano 4 minuti e Andreoni da posizione decentrata cerca il palo lontano con Leali pronto alla respinta. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo ancora fermi sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa i ciociari sbloccano il punteggio con Citro che dall’interno dell’area insacca sul cross di Salvi, al 63′ Novakovich lascia partire un diagonale bloccato da Leali. Al 69′ sugli sviluppi di un piazzato di Maiello la sfera arriva ad Ariaudo che di testa colpisce la traversa, al 78′ Capuano cerca il tiro sul secondo palo ma la sfera termina a lato di pochissimo. All’85’ Citro cerca il raddoppio con un bellissimo tiro al volo alto di un soffio così al triplice fischio la sfida si chiude con la vittoria ciociara.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 50-Pordenone 35-Crotone 34-Salernitana 32-Frosinone 31-Entella 31-Chievo 30-Cittadella 30-Pescara 29-Spezia 28*-Juve Stabia 28-Perugia 27-Ascoli 27–Pisa 26-Empoli 24-Venezia 24-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 13

*Una gara da recuperare