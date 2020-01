CdS – Annuncio schock di Sarri: “Potrei anche smettere!”

Ecco quanto ha dichiarato in conferenza stampa l’ex azzurro Sarri :

«Ritornare un giorno a Napoli? Dopo la Juve potrei anche smettere». Maurizio Sarri apre a sorpresa il capitolo del futuro e lo fa in modo clamoroso, con una prospettiva in attesa. Il tema di fondo riguarda la possibilità di tornare un giorno, chissà quando, sulla panchina che l’ha reso grande per un triennio, dove ha seminato la grande bellezza prima di volare verso la Premier League. La risposta del Comandante spiazza: «Di botto, posso dire che dopo questa esperienza posso pensare anche di smettere, dipende quante energie mi saranno rimaste e se penserò di poter fare ancora bene, ma in questo momento non ho questi pensieri». Boom!