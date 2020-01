Zoff: “A mio parere il Napoli se la può giocare contro la Juve”

Ai microfoni de Il Mattino a Zoff viene chiesto:

Partiamo da Rino: come lo vede in azzurro?

«Non è il momento per fare valutazioni sulla nuova gestione, ma credo che per Gattuso e per il Napoli valga lo stesso principio: non andare troppo in là con i pensieri e provare a confrontarsi a ogni passo. Bisognerà ragionare partita dopo partita vista la situazione».

Forse è più facile farlo con la Juventus, che fa storia a sé: che gara sarà domenica?

«Dalla Juventus mi aspetto quello che mi aspetterei sempre. È una squadra che vive un gran momento di salute, che sta facendo bene e che arriverà al San Paolo per prendersi i tre punti»

E il Napoli?

«I favori del pronostico sono per i bianconeri, inutile nasconderlo, ma la gara vinta contro la Lazio in Coppa Italia ha restituito quantomeno serenità e positività a un ambiente che ne aveva bisogno. La squadra entrerà in campo con più morale e convinzione. A mio parere, se la possono giocare».

Dalla parte degli azzurri ci sarà di nuovo un San Paolo pieno

«Pieno non penso (ride)pieno per davvero era ai miei tempi, non ora. Ormai nessuno stadio italiano che ho potuto vedere è veramente pieno».

Ma gli ultras tornati contro la Lazio potranno dare una mano alla squadra?

«Di certo il contributo del pubblico è importante, soprattutto in una piazza come Napoli e in uno stadio come il San Paolo. È complicato per il Napoli giocare senza i propri tifosi a Fuorigrotta, possono dare una mano fondamentale nell’economia della gara, soprattutto dopo quanto si è visto nella partita di martedì in Coppa».