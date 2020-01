Juve, occhi su Allan: Sarri ne sarebbe molto contento

Ora è in Brasile ad abbracciare il suo terzogenito, Allan. Ma il suo nome, così come lo scorso anno di questi tempi, entra di diritto tra quelli dei grandi rumors di mercato. Evidenziato da un po’ di tempo un rapporto difficile con il Napoli, sul mediano si sono posati diversi occhi e, stando a quanto si legge su Il Corriere di Torino, anche quelli della Juventus: “Il centrocampista brasiliano, non ci sarà nella super sfida di domani al San Paolo. Ma di lui si continuerà a parlare. Anche perché il suo rapporto con il Napoli sembra ai minimi termini, aspettando l’offerta giusta per cambiare aria. Ma se fino a qualche mese fa un affare con la Juve sembrava impossibile, la rifondazione che attende il Napoli e una stagione fin qui fallimentare possono agevolare anche una trattativa tra club non proprio amici. Con Sarri che riabbraccerebbe volentieri Allan”.