Altafini: “Ricordo un Napoli/Juve del ’66. La targa a Fiore, che bel gesto”

Tratta dalla lunga intervista rilasciata a Il Mattino:

Quale Napoli-Juventus ricorda con piacere?

«Quando battemmo i bianconeri con un mio gol (6 febbraio 1966, ndr). Giocavo nel Napoli con Sivori, lui segnò al Milan e io alla Juve. Quel’1-0 sulla Juve con mio gol è uno dei ricordi più belli della mia esperienza in azzurro».

Era il Napoli di Fiore che in quegli anni per la prima volta si avvicinò allo scudetto

«Ho saputo della targa che hanno messo al San Paolo in onore di Fiore, una cosa bellissima, spero di venire presto allo stadio per omaggiarla. Fiore è stato il più grande presidente della storia azzurra, è stato ostacolato da Lauro altrimenti avrebbe fatto cose ancora più grandi per il Napoli, centrando magari anche il titolo».