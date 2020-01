SERIE A – Fiorentina-Genoa 0-0, Criscito sbaglia dal dischetto nel primo tempo

Allo stadio “Franchi” la Fiorentina cerca conferme dopo il colpo esterno della scorsa giornata a Napoli, mentre il Genoa in cerca di riscatto dopo le sconfitte contro Verona e Roma. I viola partono forte, prima Lirola non arriva per un soffio sul cross di Chiesa e poi traversa con Milenkovic. I liguri però hanno l’occasione per passare dal dischetto, ma Criscito si fa parare il rigore da Dragowski. La partita però resta in equilibrio, con un’occasione per parte, Chiesa da una parte e Favilli dall’altra. Ammonito nel finale di primo tempo Milenkovic, era diffidato salterà la Juventus.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone. All: Iachini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli. All: Nicola

Ammoniti: Pezzella (F), Schone (G), Milenkovic (F), Favilli (G)

Al 15′ Dragowski (F) para un calcio di rigore a Criscito (G)

La Redazione