Rinnovi Napoli – Mertens è in standby, Callejon è addio

Dries Mertens è ancora fermo ai box per infortunio, ma non vede l’ora di tornare a giocare, così come lui stesso scrive attraverso i suoi profili social. Fino al termine della stagione continuerà a giocare in maglia azzurra, ma lo farà anche la prossima? Resta da capire se accetterà la proposta di rinnovo fatta dal Napoli, al momento è tutto in standby, ma Dries ha espresso più volte la sua volontà. Per Callejon, invece, sembra ormai intravedersi il capolinea della sua avventura in azzurro, visto anche l’ormai certo arrivo di Matteo Politano. Lo spagnolo non rinnoverà e a fine stagione sarà libero di cercarsi un nuovo club.