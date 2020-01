Serie B: All’Arechi contro il Cosenza la Salernitana ribalta la sfida

Sabato 25 gennaio ore 18:00

Salernitana-Cosenza 2-1 Asencio (C) 14′, Lombardi (S) 31′, Akpa Akpro (S) 44′

SALERNITANA (4-4-2): Micai, Di Tacchio, Migliorini, Jaroszynski, Djuric, Lombardi (Kalombo 83′), Akpa Akpro, Dziczek, Kiyine, Gondo, Karo (Aya 46′). A disposizione: Vannucchi, Curcio, Heurtaux, Billong, Aya, Kalombo, Maistro, Morrone, Jallow, Giannetti. Allenatore: Ventura.

COSENZA (3-5-2): Perina, Idda, Anibal, Legittimo (D’Orazio 33′), Corsi, Bruccini, Machach, Broh, Trovato (Monaco 46′), Asencio (Baez 75′), Riviere. A disposizione: Saracco, Quintiero, Schiavi, Bittante, Monaco, D’Orazio, Pierini, Greco, Carretta, Sciaudone, Baez. Allenatore: Braglia.

Arbitro: Amabile.

Ammoniti: Karo (S) 18′, Riviere (C) 26′, Akpa Akpro (S) 69′, Idda (C) 78′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. La prima opportunità arriva al 6′ col destro a incrociare di Gondo a lato di pochissimo, al 14′ i Lupi sbloccano il punteggio col preciso colpo di testa di Asencio sul cross di Bruccini. Al 27′ Djuric controlla in area e col destro calcia a botta sicura ma prima Perina in tuffo e poi Legittimo salvano la porta, passano 4 minuti e Lombardi pareggia i conti con una precisa rasoiata a fil di palo. Nel finale di tempo i campani completano la rimonta col mancino dal limite di Akpa Akpro che si insacca a fil di palo chiudendo i primi 45 minuti sul 2-1 salernitano.

Secondo tempo. Nella ripresa Machach parte in contropiede e arrivato in area serve Asencio che di prima intenzione conclude a lato di poco, al 57′ Corsi cerca il tiro col mancino in area ma Dziczek salva sulla linea evitando il pareggio rossoblu. Al 74′ Machach ci riprova direttamente su calcio d’angolo ma la sfera esce di un soffio sorprendendo il portiere avversario, nel finale di tempo non arriva la reazione cosentina così al triplice fischio la sfida dell’Arechi sorride ai padroni di casa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 50-Pordenone 35-Crotone 34-Salernitana 32-Entella 31-Chievo 30-Cittadella 30-Pescara 29-Frosinone 28-Juve Stabia 28-Ascoli 27-Perugia 27-Pisa 26-Spezia 25*-Empoli 24-Cremonese 23*-Venezia 23-Cosenza 20-Trapani 18-Livorno 13

*Una gara da recuperare