SERIE A – Fiorentina-Genoa 0-0, Dragowski salva nel finale i viola

Se la Fiorentina esce dal campo, tra le mura amiche, contro il Genoa con un punto, lo deve al suo portiere Dragowski. L’estremo difensore polacco, para di tutto, tra primo e secondo tempo. Eppure i viola sfiorano il gol con Milenkovic, traversa colta di testa. L’estremo difensore della Fiorentina entra in scena e para il rigore a Criscito. Nella ripresa la partita resta in equilibrio prima del finale di partita. Prima Chiesa sfiora il gol, parata di Perina. Dragowski però è strepitoso, prima sventa l’autogol di Milenkovic, poi para su Birashi e infine ipnotizza Pinamonti da pochi passi. Un pareggio che per la Fiorentina è un brodino, ma la mazzata la subisce con le tre assenze contro la Juventus: assenti per squalifica Milenkovic, Pezzella e Caceres, tutti della difesa e non ripete la sfida vinta a Napoli.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (65′ Eysseric), Venuti (82′ Maxi Olivera); Chiesa, Cutrone (59′ Vlahovic). All: Iachini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami (90′ Jagiello), Schone, Sturaro, Barreca; Pandev (62′ Sanabria), Favilli (70′ Pinamonti). All: Nicola

Ammoniti: Pezzella (F), Schone (G), Milenkovic (F), Favilli (G), Venuti (F), Sturaro (G), Caceres (F)

Al 15′ Dragowski (F) para un calcio di rigore a Criscito (G)

Note: Recupero: 1′ p.t.; 3′ s.t.

A cura di Alessandro Sacco