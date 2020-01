Serie A – Torino-Atalanta: La Dea domina i primi 45′

Sabato 25 gennaio ore 20:45

Torino-Atalanta 0-3 Ilicic (A) 17′, Gosens (A) 29′, Zapata (A) rig. 45’+1′

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkolou, Djidji, De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt, Verdi, Berenguer, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Singo, Bremer, Lyanco, Adopo, Edera, Iago Falque, Millico. Allenatore: Mazzarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rosati, Okoli, Caldara, Pasalic, Malinovskiy, Da Riva, Muriel, Piccoli. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Guida.

Ammoniti: De Roon (A) 38′, Izzo (T) 44′

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t.

Primo tempo. La Dea amministra il possesso palla alla ricerca del goal mentre il Toro chiude gli spazi e riparte, al 10′ però i granata in contropiede entrano in area con Belotti che perde l’attimo ignorando Verdi solo in area. Al 16′ Palomino sovrasta tutti in area di testa ma Sirigu in tuffo respinge con la punta delle dita all’altezza della linea di porta, passano pochi secondi e la Dea sblocca il punteggio con Ilicic che riceve da Palomino e da pochi passi non perdona. Al 28′ Freuler da due passi colpisce a botta sicura ma il portiere granata compie un autentico miracolo, passa un minuto e Gosens raddoppia le marcature con un bellissimo tiro al volo da fuori area a fil di palo. Nel finale l’arbitro assegna un penalty alla Dea per un fallo di Lukic su Ilicic, dal dischetto prende la rincorsa Duvan Zapata che sigla il 3-0 nerazzurro chiudendo i primi 45 minuti.