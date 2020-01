La giungla delle plusvalenze: Da valutazioni esorbitanti a giocatori improponibili

I RUOLI

La giungla e il vecchio West si erano dati un canone più trasparente. Nel mercato i ruoli sono spesso liquidi. Si sovrappongono. I conflitti di interessi sono in realtà matrimoni di interessi. Ora che è ufficialmente vietato possedere quote di cartellini (le terze parti), ci sono agenti che cominciano ad averne nelle proprietà dei club. Come dire che potrebbero comprarsi da soli i loro stessi giocatori. Molte trattative sono capolavori di creatività, così sospette da far venire il dubbio che il calcio italiano possa finire sotto inchiesta stasera o al massimo domani, e che continui a esistere per motivi di ordine pubblico.

Il mercato somiglia a una gigantesca recita in cui ognuno finge di credere che le regole siano rispettate. I giornali stanno scrivendo in modo sempre più aperto di plusvalenze fittizie, gonfiate, anche a margine di scambi improbabili. Non succede niente. C’è sempre un incarico nuovo da qualche parte per qualcuno, una consulenza, un’area scouting, un vice direttore sportivo, un coordinatore tecnico delle giovanili, tanto sono confusi i ruoli. L’importante è che tenga l’equilibrio, che non spunti uno scontento preso dalla tentazione di candidarsi a diventare il primo pentito. Uno che parla e spegne la luce alla giostra. Fonte: CdS