SERIE A FEMMINILE – Vittoria di misura per la Juventus di Guarino

In attesa dei posticipi di domani tra l’A.s. Roma e la Fioretina, Florentia-Hellas Verona e Inter-Empoli Ladies, oggi si sono giocate tre partite della serie A femminile. Successo esterno nel finale del Milan contro l’Orobica, decide la croata Conc. Vittoria casalinga per la Juventus contro il Sassuolo, a segno Girelli, Pedersen, mentre per le ospiti la rete di Sabatino, infine pari a reti inviolate tra il Pink Sport Bari e il Tavagnacco.

Orobica-A.c. Milan 0-1

Juventus-Sassuolo 2-1

Pink Sport Bari-Tavagnacco 0-0

La Redazione