UFFICIALE – I convocati del Napoli, recupero importante in difesa. In dubbio Ospina

Domani sera allo stadio San Paolo si giocherà la sfida tra il Napoli e la Juventus, fischio d’inizio alle ore 20,45, per la seconda giornata di ritorno. Out ancora per infortunio: Koulibaly, Ghoulam, Allan e Mertens, mentre rientra tra i convocati il difensore Maksimovic. Ospina non si è allenato per una gastroenterite, quindi è in dubbio per domani sera.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Cllejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.

La Redazione