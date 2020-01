Sarri non ritroverà tre dei suoi calciatori, ma tanti vecchi pupilli

Dalle pagine de Il Roma.

Sarri ritroverà tutti, o quasi: non Jorginho, che è stato con lui al Chelsea un anno fa, non Reina, ora all’Aston Villa, non Albiol, tornato al Villarreal, non Hamsik, da un anno in Cina. Ma ci saranno tutti gli altri, anche se non tutti in campo: Koulibaly e Mertens, ad esempio, saranno indisponibili per la partita, ma nulla gli impedirà di andare a salutare il loro vecchio allenatore. Loro due, più d’altri, devono tanto a Sarri, sono diventati Koulibaly e Mertens perché hanno talento ma anche perché lui, rispetto ad altri allenatori, ha saputo valorizzarli, soprattutto il belga, divenuto centravanti letale dopo l’infortunio di Milik. Ma sarà un piacere, per Sarri, ritrovare anche vecchi fedelissimi, come il pupillo Hysaj, allenato già ad Empoli, così come Mario Rui e Zielinski, conosciuti in Toscana e poi riabbracciati proprio a Napoli.