“Lo sport arte della vita”: al Liceo Elsa Morante di Scampia il primo dei tre convegni

Si è tenuto presso l’aula magna del Liceo “Elsa Morante” di Scampia di Napoli il convegno “Lo Sport Arte della Vita”, primo dei tre eventi volti alla “Promozione della curvatura sportiva dell’Istituto”.

La scuola apre le aule allo sport, con un indirizzo didattico che avrà il compito di favorire la formazione psichica, fisica e morale dei nuovi professionisti sportivi, rendendoli così educatori e testimoni di un linguaggio universale ricco di valori morali.

In apertura, la Prof.ssa Patrizia Albamonte e la Dirigente scolastica Giuseppina Marzocchella, hanno sottolineato «l’importanza di un nuovo percorso di studi, che potrà essere prezioso valore aggiunto per la crescita degli studenti».

La giornata è stata impreziosita dagli interventi della Prof.ssa Angela Lucariello del Dipartimento Scienze Motorie e Benessere dell’Università Parthenope di Napoli: «Lo sport è lealtà, pace, unione, passione. Gli educatori hanno l’onore di poter trasmetterne i valori alle nuove generazioni».

Emozionale l’intervento di Gianni Maddaloni, Presidente Star Judo Club di Napoli, da anni attivo sul territorio: «stiamo costruendo qualcosa di importante. Con la giusta formazione, impegno e sacrificio possiamo raggiungere risultati enormi».

Molto apprezzato Mirko Calemme – giornalista sportivo e corrispondente italiano della testata spagnola Diario AS – che ha interagito con i presenti, raccontando il suo percorso formativo e professionale, cominciato proprio tra i banchi del Liceo “Elsa Morante”: «La curvatura sportiva offrirà numerose opportunità, sbocchi interessanti per il futuro. Create rapporti e relazioni, vi aiuteranno a crescere nel mondo del lavoro e nella vita».

Ha moderato l’incontro Igino Camerota, giornalista e Founder Beclay Agency, che ha sottolineato l’importanza generale «di un approccio sportivo alla vita: un’attitudine che si basa su valori positivi e che può dare una marcia in più in qualsiasi cosa di decide di fare».

Il prossimo convegno è programmato per mercoledì 5 febbraio.

Napoli, 25.01.2020

