SETTORE GIOVANILE – Vittorie esterne per Under 15 e 16

Il sabato del settore giovanile del Napoli è ricco di successi, entrambi esterni e sul campo del “Sorrentino” di Trapani. I primi a scendere in campo sono i 2005 di Sorano che battono i siciliani in rimonta con le reti di Mazzone e Vilardi. A seguire vittoria nel finale dell’Under 16 di Bevilacqua per 0-2 con le marcature di Scognamiglio e Pesce. Domani sarà la volta della Primavera di Angelini sul terreno del Torino e l’Under 17 in casa contro il Cosenza.

La Redazione