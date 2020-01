Serie A – Formazioni Ufficiali Brescia-Milan: Ibra guida il Diavolo

Al Rigamonti il Brescia proverà a far valere il fattore campo, anche senza Balotelli. Mentre il Milan cerca i 3 punti per continuare la scalata europea. Corini si affida alla sapiente regia di Tonali, mentre in attacco Torregrossa guida i bresciani. Pioli invece insiste sulla coppia Ibra-Leao per sbancare la casa delle Rondinelle.

FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancelor, Mateju, Bisoli, Tonali, Dessena, Romulo, Torregrossa, Ayé. A disposizione: Alfonso, Andrenacci, Magnani, Bjarnason, Skrabb, Mangraviti, Gastaldello, Ndoj, Martella, Viviani, Alfredo Donnarumma, Spalek. Allenatore: Corini.

MILAN (4-4-2): Ginaluigi Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Irahimovic, Leao. A disposizione: Begovic, Antonio Donnarumma, Gabbia, Musacchio, Rodriguez, Krunic, Bonaventura, Suso, Rebic, Piatek. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Valeri.