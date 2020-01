ESCLUSIVA – R. Galoppi (d.s. Siena Women): “Il successo contro il Riccione per ritrovare lo slancio in campionato”

Lunedì sera a Radio Nuova Vomero, nel corso della trasmissione “Calcio Sprint” condotto da Pino e Alessandro Sacco è intervenuto il d.s. del Siena Women’s Roberto Galoppi. “Domenica scorsa, dopo il pari per 2-2, abbiamo vinto per 2-1 contro il Riccione, un successo che ci può dare lo slancio per il campionato ed ottenere punti per la classifica. Non è un girone facile il nostro, soprattutto non è semplice ripetersi di anno in anno, però abbiamo una buona squadra che se la può giocare al meglio. L’Empoli Ladies? Conosco molto bene l’ambiente, ci sono stato per 4 anni, so come lavorano, in più hanno un ottimo allenatore. E’ chiaro che il budget del club non è lo stesso della Juventus, Milan, Fiorentina e le altre, però sanno come destreggiarsi, quindi contento per loro”.