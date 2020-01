Mandarini: “Rinnovo Mertens-Napoli? Il Monaco ha fatto un’offerta, ma…”

Il giornalista de Il Corriere dello Sport, Fabio Mandarini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Per Mertens si parla di un’operazione della prossima stagione, relativa ad un ingaggio da svincolato. Manca una settimana alla fine del mercato e non credo che un giocatore di quest’età possa essere pagato da qualcuno sapendo che in estate può essere preso da svincolato. Spetterà a Mertens decidere alla fine. Rinnovo col Napoli? Il cuore recita una parte importante nella vicenda. Il Monaco ha fatto un’offerta importante, non molto più elevata di quella del Napoli, è un’ottima soluzione per la qualità della vita, ma bisogna capire cosa vuole il giocatore”.