Milik-Ronaldo: Il Fenomeno portoghese contro il centravanti polacco

GLI INCROCI

Milik e Ronaldo si sono affrontati l’anno scorso al San Paolo e tutti e due non andarono a segno anche se CR7 si procurò il contestatissimo calci di punizione dal limite che costò l’espulsione a Meret (punizione poi trasformata da Pjanic). Cristiano al Napoli ha segnato all’andata nel rocambolesco 4-3 per la Juve, l’unica rete contro gli azzurri visto che rimase all’asciutto nelle due partite di Champions con il Real Madrid contro il Napoli. Arek invece non ha ancora segnato ai bianconeri e proverà a infrangere il tabù domenica sera al San Paolo.

LE CARATTERISTICHE

Ronaldo parte dalla sinistra in attacco ma non dà mai punti di riferimento cambiando continuamente di posizione. Milik invece mantiene più la posizione fissa di centravanti anche se si abbassa per partecipare alla manovra e favorire l’inserimento al tiro dei centrocampisti.

CR7 è il più forte al mondo con Messi. Un fuoriclasse straordinario capace in ogni momento di tirare fuori l’invenzione che fa vincere le partite. A 34 anni è ancora motivatissimo e proverà quest’anno a centrare tutti i traguardi con la Juve. Milik è più giovane di dieci anni e ha ancora ampi margini di miglioramento, le prime due stagioni a Napoli sono state sfortunatissime perché si è rotto due volte il legamento crociato più o meno a un anno di distanza. La stagione scorsa con Ancelotti è stata la prima in cui è riuscito a giocare con continuità realizzando in totale 20 reti.

Quest’anno ha avuto un infortunio muscolare a metà agosto, prima della seconda amichevole negli States contro il Barcellona. Ed è stato costretto a saltare le prime tre partite di campionato esordendo il 22 settembre a Lecce. Poi ha avuto un nuovo stop dopo la partita con la Roma del 2 novembre saltando 4 gare di campionato ed è rientrato con il Parma andando subito a segno. Ora sta ritrovando continuità e contro la Juve andrà a caccia di un gol pesantissimo nel confronto contro l’extraterrestre portoghese. Fonte: Il Mattino