Milik si prepara al match contro la Juve: Che sfida contro CR7

IL DUELLO

Un extraterrestre sulla strada del Napoli, il duello più stimolante possibile per Arek Milik, il centravanti azzurro con numeri importanti in questa stagione sfida Cristiano Ronaldo, il più forte di tutti che ha segnato anche in Coppa Italia mercoledì contro la Roma dando il là al successo dei bianconeri.

A differenza del campione bianconero nelle ultime sette partite di campionato il polacco ha rallentato realizzando soltanto due reti. Quelle con Bologna e Parma e infatti la sua media realizzativa in Serie A è un po’ calata (una rete ogni 124 minuti). Ma tenendo presente tutte le manifestazioni il confronto è a favore dell’attaccante del Napoli (un gol ogni 113 minuti, Ronaldo invece è a uno ogni 116 minuti). Numeri, quindi, che testimoniano l’ennesima grande stagione del portoghese.

Ma anche quella positiva del polacco nonostante il calo in termini realizzativi fatto registrare negli ultimi due mesi. E comunque con Gattuso in panchina ha già segnato due reti, quelle contro il Parma e l’Inter al San Paolo restando invece all’asciutto con Sassuolo, Fiorentina e in coppa Italia contro la Lazio. Fonte: Il Mattino