Dalla Liga alla Serie A, da Messi a Ronaldo: Il percorso di Lobotka

Ha affrontato Leo per cinque volte e CR7 (Real) solo per 20’ in Liga. Ora è pronto per sfidarlo di nuovo. Lobotka provò ad arginare Messi in Barcellona-Celta Vigo del dicembre 2018: finì 2-0 per i blaugrana.

L’esordio è durato ventidue minuti. La nuova attesa quasi una settimana, l’avversario speciale sarà un altro campione, ma di quelli autentici, dopo aver affrontato il suo più caro collega due mesi fa. Stanislav Lobotka passerà da Messi a Cristiano Ronaldo, da una stella all’altra, un privilegio per pochi, una singolare coincidenza per chi saluta la Liga e approda in Serie A. La sua vigilia è più lunga rispetto a quella dei suoi compagni. Lobotka ha voglia di ricominciare subito, non vede l’ora arrivi domenica, il giorno della (possibile) nuova occasione – è in ballottaggio con Fabian Ruiz – per un debutto di scorta dopo quello fugace, durato troppo poco, contro la Lazio in Coppa Italia. Fonte: CdS