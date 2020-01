Barbano: “Un giocatore come Mertens dovrebbe accettare compromessi”

Il vicedirettore de Il Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Mertens è un patrimonio del Napoli, ha avuto un inizio di stagione molto positivo. L’esito di questa trattativa è dato dall’implosione che il Napoli ha avuto di fronte al ritiro e all’ammutinamento. Quella vicenda è stata un grande sasso in uno stagno che ancora fa sentire i suoi effetti. Il prezzo pagato dalla società per quella vicenda, è molto lungo e gli effetti continuano a prodursi. Un calciatore come Mertens, che non può invocare un contratto molto lungo per l’età avanzata, dovrebbe accettare dei compromessi. La partenza di Mertens ed altre, segnano l’inizio di un nuovo cicli. Al di là delle volontà e passioni, il Napoli deve far fronte ad una prospettiva molto diversa per l’anno prossima e bisogna prenderne atto”.