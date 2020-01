Il Bari a caccia di record: Come nel lontano 1975…

Bari sogna, la Reggina è più vicina. La squadra di Vivarini continua imperterrita la sua marcia che l’ha portata a infilare il diciassettesimo risultato utile consecutivo per undici vittorie e sei pareggi con un bottino complessivo di trentanove punti. L’ultima sconfitta il 22 settembre scorso sul campo della Virtus Francavilla che per non far torto a nessuna delle grandi domenica ha steso al Granillo anche l’imbattuta Reggina.

UNA NUOVA IMPRESA

Il Bari è ora di fronte a una nuova impresa: eguagliare domenica prossima sul campo della Reggina, nella partitissima che può valere una stagione, un record che in C già gli appartiene con diciotto giornate d’imbattibilità stabilito dalla squadra allenata da Luciano Pirazzini il 19 gennaio del lontano 1975, prima di cadere sul campo della Salernitana nell’ultimo turno di andata.

Quel Bari perse la promozione in B per una lunghezza ottenendo 56 punti contro i 57 del Catania. Ma adesso, per fortuna, c’è la possibilità di salire in B anche attraverso il paracadute dei play off. Fonte: CdS