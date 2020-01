Mauro: “Ecco come si vive Napoli/Juve. Io percorso inverso da Sarri”

Napoli-Juve è sempre la sua partita, perché a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 Massimo Mauro ha vestito entrambe le maglie. Il suo percorso è stato inverso rispetto a quello di Maurizio Sarri, perché ha giocato prima con i bianconeri e poi con gli azzurri.

Come si vive questa partita che non è più da vertice?

«Credo che sarà una partita difficilissima per il Napoli che già di suo non vive un buono momento. In più si aggiunga che la Juve è fortissima e sta entrando sempre più in forma. I bianconeri stanno recuperando giocatori importanti».

E il Napoli?

«Se vuole portare a casa la partita dovrà tirare fuori una grande prestazione dal punto di vista della personalità».

Si aspetta che possa essere la partita di…?

«Insigne. Perché è quello che ha maggiore personalità e può tirare fuori la giocata importante. In questo momento è anche molto in forma e infatti sta segnando solo lui».

Ma lei che impressione si è fatto del Napoli di questo momento?

«Sono molto preoccupato, penso come lo sono anche tutti i tifosi del Napoli. L’unica cosa che mi da un po’ di ottimismo è l’arrivo di Gattuso».

Perché?

«È un combattente e non molla. Farà di tutto per raddrizzare l’andamento della squadra. Ma dopo quello che è successo a Napoli non sarà facile avere una ripresa alla grande. Serve ritrovare serenità».