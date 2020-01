Serie A/ Brescia-Milan-0-1: Derby al Milan, ma il Brescia meritava di più!

Dopo un bel primo tempo con tante occasioni ma a reti inviolate, il secondo tempo vede il Brescia spingere da subito; al minuto 52′ Torregrossa vicino al goal con un tiro da dentro l’area di rigore che termina fuori. Al minuto 54′, Bisoli a tu per tu con Donnarumma, tira centrale facilitando l’intervento dell’ estremo difensore, che occasione sprecata! Al minuto 55′, Tonali calcia e sulla traiettoria Torregrossa mette la palla in rete, ma sfortunatamente l’attaccante siciliano era in fuorigioco. Al minuto 58′, ancora Brescia con Tonali che calcia, ma il pallone esce di un soffio. Un minuto dopo al 59′ Torregrossa calcia, ma Donnarumma devia in angolo con una gran parata. Assedio Brescia in questi minuti! Al minuto 71′ Castillejo serve Rebic che tira e segna portando in vantaggio il Milan! Al minuto 75′ reazione del Brescia con Ndoj, che tenta il tiro, ma ancora un prodigioso Donnarumma a sventare la minaccia. Al minuto 83′, Castillejo mette la palla in porta, ma il goal viene annullato per fuorigioco. Al minuto 86′ Theo Hernandez tenta la conclusione, ma la sfera si stampa sulla traversa. Dopo 3 minuti di recupero termina il match. Ottima vittoria per il Milan, che ora è in fiducia e può puntare ad alti traguardi; per il Brescia una sconfitta immeritata per quanto visto, che li costringe a restare nella zona calda della classifica

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli ( 88′ Skrabb ); Romulo; Torregrossa, Ayé ( 78′ A. Donnarumma ). All.: Corini.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu ( 77′ Krunic ); Ibrahimovic, Leao ( 58′ Rebic ). All.: Pioli

Marcatori: 71′ Rebic (M)

Ammonizioni: 2′ Kjaer (M), 22′ Sabelli (B), 36′ Theo Hernandez (M), 44′ Conti (M), 63′ Bennacer (M), 89′ Skrabb (B)