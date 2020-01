Un tabù da sfatare per Milik, si chiama Juventus

C’è un tabù Juventus per Arek Milik. Nelle cinque gare giocate contro i bianconeri, tra campionato e coppa Italia, il polacco non è mai figurato tra i marcatori. Tra le bestie nere di Arek, un’altra squadra di Torino, oltre al Toro, in cui nelle 5 gare disputate non è mai andato a segno, e il Genoa, 4 gare senza lasciare la sua impronta. Domenica sera contro la Juventus al San Paolo, Milik farà di tutto per regalare una gioia a se stesso, e ad un pubblico che attende con attesa il match, e che vuole ritornare alla vittoria in campionato che manca da tempo in casa.