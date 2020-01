Ultime da Castel Volturno: Terapie per 5 azzurri, Mertens in palestra

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno agli ordini di mister Gattuso. La squadra ha svolto allenamento sul campo 1 iniziando la sessione con lavoro di attivazione. In seguito esercitazioni tecnico tattiche e partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro personalizzato in campo per Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens.