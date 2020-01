Allan ha molti estimatori: Dall’Italia e dalla Francia ci pensano

ALLAN E SOCI

Il brasiliano che scaricava il contachilometri senza soluzione di continuità è sempre stato il prediletto, poi qualcosa non ha funzionato. La storia delle multe, la storia del Psg negatogli con un memorabile scatto alla firma, la storia delle bizze diventata una lunga rincorsa per guadagnare il sottopassaggio al momento della sostituzione durante Napoli-Fiorentina senza passare dalla panchina. Strappo. È vero che c’è un rinnovo pronto fino al 2024, a cifre sostanziose. Ma, come dice l’amico più furbo che conduce le trattative dalla postazione principale, spesso prolunghi per andare sul mercato con una forza contrattuale per il club. Allan ha estimatori? Sempre di più, anche se buca mezza stagione e ha il broncio del bambino turbato e leggermente irrispettoso. L’Inter ha già chiesto informazioni, Sarri lo riaccoglierebbe, il Psg non si è certo disamorato. Non a caso il Napoli marca anche Amrabat e lo avrebbe già preso se non fosse per una clausola troppo bassa che il suo agente vorrebbe inserire. Fonte: CdS