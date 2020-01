Miralem Pjanic: “A Napoli è una partita da dentro o fuori”

Domenica sera allo stadio San Paolo si giocherà il big-match Napoli-Juventus per la seconda giornata del girone di ritorno. In occasione della presentazione della “Predator”, marchio del brand della Nike, è stato intervistato il centrocampista dei bianconeri Miralem Pjanic sulla gara contro gli azzurri. “Per noi domenica sera è una partita da dentro o fuori, perciò l’affronteremo al meglio. Il Napoli? Non deve ingannare la classifica, loro hanno ottimi giocatori, che possono metterti in difficoltà, in più sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia battendo la Lazio. Su Gattuso dico che è un ottimo motivatore ed è un altro punto a favore. Noi però andremo lì per ottenere il massimo”.

