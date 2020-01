Lozano a giugno potrebbe già lasciare Napoli

Il messicano Hirving Lozano, acquistato dal Napoli quest’state per 40 milioni, non convince. Il calciatore fortemente voluto dalla gestione Ancelotti, non ha mai inciso come si aspettasse. Con l’ex mister azzurro Lozano era quasi sempre titolare, con piena fiducia del tecnico, che lo preferiva a Callejon. Con Gattuso, il messicano subentra solo nel finale, con spezzoni di partita da dieci minuti, non riuscendo ad incidere nella gara. A giugno il calciatore potrebbe già salutare il Napoli, ma come può la società recuperare l’investimento fatto? Il calciatore è molto apprezzato da Carlo Ancelotti, che potrebbe decidere di portarlo con sé nella sua avventura all’ Everton.