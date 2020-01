UFFICIALE – Moses è un nuovo giocatore dell’Inter

Il mercato dell’Inter si impreziosisce di un nuovo arrivo per Antonio Conte e avere così una rosa completa in vista del campionato, ma non solo. Il club nerazzurro ha ufficializzato l’acquisto dal Chelsea, via Fenerbache, di Victor Moses, con la formula del prestito con diritto di riscatto. “Victor Moses è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore nigeriano classe 1990 arriva in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione. A Victor va il più grande in bocca al lupo da parte di tutto il popolo nerazzurro! #WelcomeVictor!”.

La Redazione