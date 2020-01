Mario Rui a Sky: “Sarri? Fossi nei tifosi non lo fischierei”

Ai microfoni di Sky del collega Francesco Modugno, è stato intervistato il terzino sinistro del Napoli Mario Rui sulla sfida contro la Juventus di domenica sera. “Gattuso? In parte penso che ha qualcosa che ricorda mister Sarri, per grinta e al tempo stesso di mettere la squadra bene in campo. Sull’attuale mister della Juventus dico che gli sono molto grato, mi ha dato tanto e perciò domenica mi auguro che non venga fischiato. Su Cr7 dico che è un modello per me, ma anche per chi gioca a calcio, gli auguro il meglio, tranne domenica, dove noi vogliamo fare bene. Insigne? E’ un ragazzo eccezionale, si meritava una serata come contro la Lazio, perciò sono contento per lui”.

La Redazione