SKY – Napoli-Politano, intesa raggiunta con l’Inter. Domani per limare gli ultimi dettagli

Nel corso della trasmissione di Sky Sport 2 “E’ sempre calciomercato, l’originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sulle strategie del club di De Laurentiis. “Il Napoli e Politano si avvicinano sempre più, dopo che ieri c’era stato il ritorno di fiamma del club azzurro. Oggi è stata raggiunta intesa con il club nerazzurro, prestito biennale con obbligo di riscatto, in tutto 25 milioni, in più verrà inserito Llorente nella trattativa. Il giocatore classe ’93 ha aperto ai partenopei, la Roma non ha rilanciato in queste ore. Domani mattina gli agenti e Giuntoli si incontreranno per limare sull’ingaggio, che fa parte del gioco delle parti, ma siamo davvero vicini al passaggio di Politano in azzurro”.

La Redazione