Il Mattino e il CdS votano l’attacco azzurro: Uno spicca su tutti

I due quotidiani si esprimono sull’attacco a proposito dell’attacco azzurro. Il Mattino elogia il capitano con un 8, mentre il CdS concede un 7 allo scugnizzo azzurro. Milik è lievemente insufficiente per il Mattino e invece sufficiente per il CdS. Stesso giudizio invece per Callejon (6,5).

Mattino

6,5 CALLEJON

Gran primo tempo, dove è chiamato per qualche minuto anche a fare il terzino. Soliti tempi di inserimento, una tonicità importante che consente di arginare anche le avanzate di Lulic; poi si isola troppo nella ripresa, quando riparte senza l’ardore di sempre. Le sue forze di questi tempi vanno dosate.

5,5 MILIK

Si muove tanto e bene verso per recuperare il pallone nella trequarti. Prezioso nei movimento in area di rigore, dove è sbagliato spesso il timing di attacco alla porta, poi con le squadre che si allungano lui pare a disagio con Acerbi nel far risalire gli azzurri: sale al cielo nel colpo di testa in cui prende il palo.

8 INSIGNE

Una magia e manda a spasso Luiz Felipe. Una giocata che spiana la strada ad un primo tempo di sacrificio e di costanza, ma anche di qualità, con altre buone giocate, anche in assistenza ai compagni. Rirpresa di sacrificio, corse all’indietro, marcature a uomo. Chiama i tifosi a raccolta. È il cuore della squadra.



Corriere dello Sport

Milik 6

Palloni giocabili: nessuno. Ma sta lì a mettere pressioni ai centrali avversari, per provare a far salire la squadra. Prende l’ennesimo palo (il quarto) della sua stagione: Oscar alla sfortuna.

Insigne 7

La magia del talento è in quel passo di danza che manda in confusione Luiz Felipe e restituisce al Napoli l’energia positiva. Poi è interpretazione densa di generosità, come un gregario qualsiasi o come un capitano che va fino a dentro l’area per recuperare il più sporco dei palloni.

Callejon 6,5

Va dove lo porta l’intelligenza, quarto di destra oppure sostegno della mediana, che ha bisogno di gambe per le diagonali. E Lulic è costretto a stare nei paraggi.