Nicolò Schia su twitter: “Summit a Milano per avere il sì di Politano in azzurro”

Il mercato del Napoli potrebbe non essere terminato con Demme e Lobotka. Il club azzurro punta con decisione su Matteo Politano dell’Inter e il collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira aggiorna in tempo reale. “Tra poco in un hotel nel cuore di Milano summit tra Cristiano Giuntoli e l’agente di Matteo #Politano (D.Lippi): il #Napoli vuole strappare il sì dell’esterno. Gli azzurri hanno già l’accordo con l’#Inter per prestito oneroso (€2M) con obbligo di riscatto a 18″.

