L’agente di Ciccio Caputo, spiega che non c’è nessuna trattativa con il Napoli, e che l’attaccante a gennaio non si muoverà dal Sassuolo. Il calciatore si trova molto bene e non ha intenzione di lasciare l’Emilia. L’interesse di grandi squadre come il Napoli fa piacere, ma sono solo ipotesi di fantacalcio non una realtà di mercato.