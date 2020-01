La presenza di Diego Demme si è fatta sentire

Non è un caso, che ieri il Napoli ha avuto più equilibrio, l’uomo in più in campo è stato Demme, e la sua presenza si è fatta sentire eccome. Bravo sia in fase di impostazione della manovra che in fase difensiva, ha subito mostrato le sue doti. La presenza di un anima a centrocampo ha giovato alla squadra, che ha saputo soffrire, ha lottato ed alla fine ha festeggiato la qualificazione in semifinale di Coppa Italia.