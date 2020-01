Previsto un incontro alle 18 tra Giuntoli e gli agenti di Politano

L ‘esperto di calciomercato Ciro Venerato parla di un possibile incontro nel pomeriggio tra Giuntoli e gli agenti di Matteo Politano. L’inter dopo le diatribe avute con la Roma con lo scambio tra con Spinazzola, preferisce dare il calciatore al Napoli. I nerazzurri valutano Politano 25 milioni, il Napoli offre 2 milioni di prestito oneroso più 18 per il riscatto, da vedere se i nerazzurri accetteranno.

Il calciatore è romano e romanista e preferirebbe trasferirsi alla Roma, ma non direbbe mai di no al Napoli. Se i giallorissi non dovessero pareggiare l’offerta azzurra, oggi potrebbe essere una giornata decisiva nella trattativa di Politano al Napoli. La trattativa non è legata allo scambio con Llorente, poiché l’Inter è già su Giroud, difficilmente lo spagnolo lascerà il Napoli. Solo in caso di un offerta adeguata dalla Premier potrbbe dirr addio a titolo definitivo. Politano andrebbe dunque a sostituire Amin Younes, in uscita dagli azzurri, Torino e club tedeschi su di lui. Tonelli è vicino al ritorno alla Samp. Difficile i rinnovi di Callejon e Mertens, mentre per Lozano possibile addio a giugno, visto che finora ha deluso.