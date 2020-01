L’ex arbitro Bonfrisco sulle espulsioni di Hysaj e Leiva

L’ex arbitro Angelo Bonfrisco è stato ospite nella trasmissione Casa Serie A e CasaNapoli.net, programma del martedì sera condotto da Max Viggiani e Pietro Maiello. Ha analizzato in diretta l’arbitraggio di Napoli-Lazio, partita ricca di spunti in merito al lavoro del direttore di gara Massa.

Ha commentato in diretta i due episodi chiave del match, ovvero le espulsioni di Hysaj e di Lucas Leiva.

Le espulsioni di Hysaj e Lucas Leiva

“E’ una partita in cui sono successe tante cose da valutare e che ha un indice di difficoltà nell’arbitrare molto alto. E’ giusta la prima ammonizione di Hysaj in occasione del calcio di rigore ed è giustissima anche la seconda. Non capisco perché Massa ci ha messo tanto. Doveva arrivare subito con il giallo e dare poi il rosso perché dà la chiara convinzione di quello che fai. Invece lui ha aspettato e per fortuna è arrivato il suggerimento”.

“Sull’espulsione di Lucas Leiva secondo me il giocatore aveva preso il pallone. L’arbitro anche sbaglia in campo, ma se ti lasci scappare un vaffa… da un metro di distanza è chiaro che non può fare altro che mandarti via. Dico che dovremmo essere più attenti nel dimostrare all’arbitro in maniera diversa, senza cadere nel provvedimento disciplinare. Così un giocatore di Serie A ha portato la propria squadra da una situazione di vantaggio numerico alla parità. Credo che questo possa fare la differenza in una partita secca dove chi perde va a casa”.