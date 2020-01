ESCLUSIVA – R. Napolitano (ag. Fifa): “Rrahamani? Giocatore funzionale al Napoli”

Lunedì sera a Radio Nuova Vomero, nel corso del programma “Calcio Sprint”, condotto da Pino e Alessandro Sacco è intervenuto l’agente Fifa Riccardo Napolitano. “Rrahamani? E’ un calciatore che sta mostrando di essere un calciatore interessante, lui è il giocatore funzionale al progetto Napoli, perciò si è mosso con grande anticipo. Su Amrabat dico che alla fine spesso la volontà del giocatore determina le scelte di una trattativa, quindi se io fossi nel club azzurro non insisterei nel proseguire la trattativa. Per quanto riguarda la Primavera, dispiace che sia stato esonerato Baronio, ma è evidente che sul piano del gioco il mister non ha dato il suo contributo. Vidi la partita contro il Cosenza in terra calabrese e gli azzurrini non mi fecero una buona impressione”.

La Redazione