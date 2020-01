Insigne trascina il Napoli e ritrova l’affetto del San Paolo

Lorenzo Insigne ci mette tecnica, grinta e tanto cuore. Un protagonista assoluto e non solo per il gol bellissimo che lancia il Napoli in semifinale di Coppa Italia. Trascina i compagni nei momenti di difficoltà e trascina il pubblico, non molla mai e va a dare una mano anche da terzino. Una prestazione super, una prova da grande capitano. Ritrova gli applausi dei tifosi, al momento del cambio con Fabian Ruiz, e a fine partita con tutti i compagni, dopo tanti momenti bui in questa stagione e tanti fischi per le ultime quattro sconfitte casalinghe consecutive in campionato. «Sono più contento per il passaggio del turno che per il gol, ci voleva. Da capitano volevo ringraziare i tifosi che sono rientrati oggi allo stadio dopo tanto tempo, hanno mantenuto la promessa di sostenerci dal primo minuto fino al 95’. Cosi bisogna fare, soffrire tutti insieme ed uscire uniti da questo momento», ha detto Insigne a fine partita. Fonte: Il Mattino