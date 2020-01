CdS Campania – “INSIGNE ALL’IMPROVVISO”. Il capitano segna, guidando così la riscossa

Insigne ricanta Napoli

Non basta per uscire dalla crisi, ma è un piccolo grande passo del Napoli. Ordine, cuore e un gioiello di Insigne per andare avanti in Coppa Italia e cominciare a ricostruirsi una credibilità. Gattuso, con umiltà e la partita giusta, si è preso nell’unico modo possibile la semifinale di Coppa Italia, dove troverà Inter o Fiorentina. Come due anni fa, quando allenava il Milan, ha fatto fuori Inzaghi. S’inchina la Lazio, detentrice del titolo, eliminata dalla competizione in cui di solito arriva in fondo o quasi. Non perdeva in Italia dalla fine di settembre, veniva da undici successi di fila in campionato e dal trionfo in Supercoppa, si è fermata a pochi giorni dal derby con la Roma. E’ uscita, era più forte e ha sprecato, questa volta gli episodi non l’hanno favorita. Un rigore fallito e la traversa colpita da Immobile, il palo di Lazzari, due gol annullati per fuorigioco, ma più di tutto ha pesato l’espulsione di Leiva a complicare una partita che sarebbe finita in modo diverso in superiorità numerica. Niente rimonta nonostante l’assedio della ripresa. Fonte: CdS