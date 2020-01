Il Mattino in prima pagina – “SU LA TESTA”. Un Napoli da infinito batticuore

Capiremo nelle prossime settimane se il Napoli è riuscito a fare il Passo in avanti. La vittoria sulla Lazio – vincitrice del trofeo 2019 – e la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia (l’avversaria sarà la vincente di Inter-Fiorentina) incoraggiano le speranze di chi ha penato troppo in questa stagione. Si è riaccesa la fiamma, il Napoli ha vinto con coraggio e sofferenza e ha ritrovato la sua gente. Complimenti a Gattuso per avere risistemato tatticamente la squadra e averla guidata con sicurezza a un importante obiettivo. Compattezza tattica e ambientale hanno ridato fiato al Napoli, lo stesso Napoli inguardabile di sabato scorso. Non esistono i miracoli: sono il lavoro, la concentrazione e il sacrificio a determinare i miglioramenti. E un po’ di fortuna, perché no?Tanti rischi, tra pali, un rigore sbagliato e gol annullati. Fonte: Il Mattino