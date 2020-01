Gattuso: “Ho visto il veleno! Complimenti alla società per il mercato”

Anima e veleno in uno stadio tornato vero. C’era tutto negli occhi, quelli di Gattuso, che parlano. Il veleno, soprattutto, lo aveva invocato ripetutamente, negli ultimi giorni. «Stavolta il veleno l’ho visto». Quando la notte sta per inghiottire la città, Gattuso può raccontare questa svolta che ha il volto (anche, soprattutto) di Diego Demme, l’uomo in più in mezzo al campo che ha contribuito a modificare la coscienza del Napoli. «Perché è un giocatore importante che ha avuto modo nella sua carriera di vivere giornate del genere. E lo ha dimostrato. Ma mi sono piaciuti tutti, anche Elmas che è entrato in campo ed ha fatto bene sulla fascia. Così come Lobotka che aveva cominciato in maniera incoraggiante e che poi ho dovuto sostituire. Io faccio i complimenti a De Laurentiis e a Giuntoli che mi hanno portato Demme e Lobotka: sono calciatori importanti, uno che è il capitano del Lipsia è diverso; e lo slovacco sa giocare». Un quarto d’ora prima di doverla rimescolare, rinunciando al 4-3-3 e sistemandosi come si poteva: sistemandosi con il cuore. «E con un coraggio che mi è piaciuto. Ma mi è piaciuto il modo in cui i ragazzi hanno vissuto questa gara, vivendola con pienezza».