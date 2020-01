Baronio: classe, stile ed eleganza nel suo post d’addio

Anche il Napoli Primavera attraversa un brutto momento e, come sempre in questi casi, a pagarne le spese, è l’allenatore. La squadra è ultima in classifica ed il tecnico Baronio è stato esonerato. L’allenatore, al momento del congedo, ha dato una lezione di stile a tutti, pubblicando un lungo post di ringraziamento sul suo profilo Instagram. «Ho conosciuto una città bella e affascinante, ho lavorato con persone competenti, a partire dal mio direttore e amico Gianluca (Grava, ndr): tutti mi hanno fatto sentire come se fossi a casa mia, in famiglia». Elogi ai ragazzi e ringraziamenti «ai genitori sempre composti e rispettosi: faccio i complimenti a loro per l’educazione che mi hanno fatto vedere i loro ragazzi».

