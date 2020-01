Questione multe: questa mattina la prima “manche” in tribunale

Dopo il campo, il tribunale. Si inizia questa mattina riaprendo, in maniera ufficiale, la questione multe e post-ammutinamento. Perché Vittorio Rigo (storico legale di Mino Raiola e rappresentante di Lozano, Insigne, Manolas, Milik, Zielinski e Mertens), affiancato dall’avvocato Massimo Diana, sosterrà le ragioni per le quali non ritene corretto che il giuslavorista Bruno Piacci sia stato nominato dal Napoli come arbitro di parte nell’arbitrato sulle multe. La presenza di Piacci nei 24 procedimenti – sostiene Rigo – gli consentirebbe di conoscere che tipo di procedimento avrà nell’arbitrato e per questo motivo perde uno degli attributi che deve avere un arbitro in questi contesti: la mancanza di conoscenza della materia della contesa. Il Napoli, rappresentato dall’avvocato Mattia Grassani, proverà a respingere questa richiesta.

Fonte: Il Mattino