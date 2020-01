Gattuso conferma Ospina, mentre continua l’emergenza in difesa

LE SCELTE

In porta dovrebbe toccare ancora ad Ospina, anche se non è da escludere il ritorno di Meret. Il colombiano che ha giocato dall’inizio proprio contro i biancocelesti in campionato, commettendo l’errore sul gol di Immobile, ed è stato poi confermato con il Perugia in Coppa Italia (parò il rigore a Iemmello) e la Fiorentina.

Resta l’emergenza difesa per le indisponibilità di Koulibaly e Maksimovic ma rientra Mario Rui dalla squalifica e torna terzino sinistro e Luperto va in panchina: coppia centrale Manolas-Di Lorenzo, il laterale destro sarà Hysaj che sta ritrovando fiducia con il nuovo allenatore.

In attacco invece sono in rialzo le quotazioni di Lozano. L’attaccante messicano va verso una maglia da titolare a destra del tridente di attacco. Il Chucky alla vigilia è in vantaggio su Callejon, ancora una volta sotto tono anche nell’ultimo match contro la Fiorentina. Conferma invece per Milik e Insigne: l’attaccante polacco si è fermato con Lazio e Fiorentina e proverà a riprendere la sua media gol, il capitano tornato al gol con la doppietta su rigore contro il Perugia in coppa Italia ha fatto registrare un passo indietro con i viola. Non convocato Younes per un trauma contusivo. Fonte: Il Mattino